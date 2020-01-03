В камерах безопасности Xiaomi Mijia обнаружили серьезный дефект

У камер безопасности Xiaomi Mijia была обнаружена очень серьезная проблема безопасности. По какой-то причине камеры Xiaomi могут захватывать неподвижные изображения из каналов других камер. Google вскоре узнал об этой проблеме, и вероятнее всего Xiaomi уже занимается ее решением.

По данным Android Police, о проблеме впервые сообщили на Reddit. Реддитор, который использует псевдоним Dio-V, опубликовал информацию о том, как он получал неподвижные изображения из каналов других камер, когда он пытался получить доступ к видеопотоку для своих камер безопасности Mijia с помощью голосовой команды. Это довольно тревожно, потому что, если Dio-V может это сделать, то могут и другие. Используя тот же метод, случайные незнакомцы смогут шпионить за другими из-за брешей в безопасности.

Не было подтверждено, связана ли причина с сервисом Mi Home, проблемной прошивкой или аппаратным дефектом камеры. Тем не менее, Google старается не рисковать и уже отключил интеграцию Mi Home с Google Home и Assistant, чтобы предотвратить злоупотребления. На данный момент все Xiaomi Mijia больше не должны быть подключены к двум сервисам Google.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила "умный" дверной глазок.