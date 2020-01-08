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Sony представила концепт своего первого электромобиля

Известный производитель игровых приставок выпустит собственный электромобиль

сегодня, 14:06
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Sony известна как производитель приставок PlayStation, камер и других общих компьютерных технологий. Теперь же она решила создать электромобиль.

Электромобиль Sony называется Vision-S и пока является лишь концепцией, но компания заявляет, что "демонстрирует вклад, который она намеревается внести в создание высокоразвитого автономного вождения". Иными словами, это будет электромобиль с функцией автопилота. Кроме того, Sony явно идет в ногу с еще несколькими автомобильными тенденциями, потому что Vision-S - это четырехдверный седан / купе / хэтчбек с полноразмерной передней панелью.

Пока мало известно о трансмиссии, хотя электромобиль действительно вышел на сцену презентации Sony CES в Лас-Вегасе под собственным паром, так что, по крайней мере, она есть. Возможно, основным элементом, который продвигает Sony, являются датчики Vision-S. По всей видимости, их всего 33, с КМОП-датчиками для распознавания объектов вокруг автомобиля, твердотельным LiDAR для построения трехмерной карты его окружения и датчиками, которые идентифицируют людей внутри автомобиля.

Как и следовало ожидать, интерьер и, в частности, информационно-развлекательная система выглядят качественно. В панорамный главный экран  встроен динамик 360 Reality Audio с динамиками. Вероятно, PlayStation также находится под приборной панелью, поэтому пасажиры смогут играть в Gran Turismo, пока машина будет пребывать на автопилоте.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony разработала технологию для улучшения камер на смартфонах.

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Источник: https://www.topgear.com/car-news/consumer-electronics-show/sony-has-built-electric-autonomous-car
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