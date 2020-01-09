Завершилось строительство крупнейшей в Европе солнечной электростанции

Многонациональная коммунальная компания Iberdrola завершила строительство гигантской солнечной электростанции Нуньес-де-Бальбоа мощностью 500 МВт в испанском регионе Эстремадура. Создатели заявили, что она является крупнейшим в Европе завершенным солнечным проектом.

Компания Iberdrola подтвердила, что строительство было завершено примерно через год после начала работ. Впоследствии она получила разрешение на ввод в эксплуатацию от Министерства по экологическому переходу Испании. Компания Red Eléctrica de España, сетевой оператор Испании, в настоящее время начала испытания на подачу энергии. Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 года.

Iberdrola поместила проект в центр основной стратегии, чтобы помочь возобновить развитие возобновляемых источников энергии в Испании и развернуть около 3 ГВт производства чистой энергии к 2022 году. Около 290 млн. евро инвестиций поддержали проект. Финансирование было выделено Европейским инвестиционным банком и испанским государственным финансовым агентством Instituto de Crédito Oficial.

Нуньес-де-Бальбоа занимает около 1000 гектаров земли в провинции Бадахос, расположенной на западе Испании недалеко от границы страны с Португалией. Было установлено около 1 430 000 солнечных панелей, и ожидается, что проект будет генерировать около 832 ГВтч электроэнергии в год. Однако время Нуньес-де-Бальбоа как крупнейшей солнечной фермы в Европе будет недолгим, поскольку Iberdrola также выдвигает проект Francisco Pizarro мощностью 590 МВт. Эта станция также будет располагаться в Эстремадуре и должна быть завершена в 2022 году.

Как сообщало издание "Комментарии", начала действовать крупнейшая в Восточной Африке солнечная электростанция.