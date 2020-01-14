Невероятные техно-новинки с выставки CES 2020

На прошлой неделе в Лас-Вегасе завершился IT-рай в лице выставки потребительской электроники CES-2020. Практически все известные IT-гиганты представили в рамках этого мероприятия свои разработки. Чего там только не было! И прозрачные дисплеи, и роботизированные домашние любимцы, и новейшие концепции электромобилей, и многое другое.

Очень тяжело выбрать, какая из представленых технологий претендует на приз зрительских симпатий. Именно поэтому и была сформирована команда компетентных жюри, в которую вошли представители таких известных компаний, как Intel, Amazon, Google, Nike, SAP, Cisco, Facebook и других. Они назвали 31 победителя категории Best of Innovation.

Мы расскажем вам о пяти самых интересных разработках по версии издания UBR.

LG Signature OLED TV RX (Model 65RX)





65RX – это революционный рулонный OLED-телевизор с экраном, который можно разворачивать при просмотре и свернуть, когда он не используется.

Atmosic M3 Battery-Free Bluetooth 5 SoC





Человеческое общество все больше входит в эру "интернета вещей". Не за горами то время, когда число подключенных устройств будет исчисляться миллиардами. И всем им будет необходим источник питания.

Модуль от Atmosic Technologies потребляет в 10-100 раз меньше энергии, чем аналоги. И открывается для соединения через Bluetooth только "по требованию". Перспективные сферы применения – датчики, "маяки", носимые устройства, клавиатуры, "мыши".

Halo Hypersport





Хорошие новости для любителей лихой езды. Компания Damon Motorcycles, по мнению жюри CES 2020, создала "самый безопасный, самый умный, самый продвинутый электрический мотоцикл, который когда-либо выпускался".

Его современный набор датчиков CoPilot расширяет угол наблюдения до 360 градусов, предоставляя водителю дополнительное время для реагирования. Электробайк имеет двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Он разгоняется от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) менее, чем за 2,5 секунды. Батарею можно полностью зарядить на протяжении одного часа. Электробайк способен проехать без подзарядки 305 км.

H2-BP





Самый маленький и самый легкий в мире монитор артериального давления в виде браслета. Его можно носить как часы в течение суток. Его вес всего 43 грамма. У гаджета есть собственное приложение на смартфоне, поэтому пользователи могут использовать свой телефон для проверки данных. Гаджет даже удостоился правительственной поддержки. H2-BP одобрен Министерством пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи.

Bosch Virtual Visor





Этот гаджет пришел на смену привычному солнцезащитному козырьку автомобиля. Теперь на его место станет прозрачный жидкокристаллический дисплей. Используя камеру наблюдения, он блокирует только ту часть козырька, где солнце действительно мешает человеку за рулем, оставляя остальную часть козырька прозрачной. Это устройство помогает водителю лучше сосредоточиться на дороге перед собой.

Выбор этой пятерки в качестве фаворитов более чем субъективен. Слишком много интересных технологий и разработок было представлено в Лас-Вегасе, чтобы выбрать абсолютных лидеров. Тем не менее, названые пять разработок демонстрируют, насколько семимильными шагами развивается мир технологических инноваций. Нет сомнений, что в следующем году Лас-Вегас порадует нас еще более невероятными экспонатами.





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