Все больше американских компаний принимают криптовалюту

Исследование HSB показало, что недавно основанные компании в два раза чаще принимают криптовалютные платежи и торгуют цифровыми кредитами. В частности, 47% предприятий, принимающих криптовалюты, существуют уже пять лет или меньше, по сравнению с 21% компаний старше двух десятилетий.

Исследование, проведенное Zogby Analytics, показало, что 36% малых и средних предприятий принимают криптовалюты, и 59% этих компаний ранее приобрели криптовалюту для собственного использования.

Вице-президент HSB Тимоти Зейлман утверждает, что предприятия пользуются преимуществами криптовалюты, включая более быстрые платежи и более низкие комиссии. Тем не менее, есть несколько рисков, особенно в отношении кибер-мошенничества и компьютерных атак. HSB в курсе последних событий, поскольку предоставляет услуги киберстрахования. По словам Зейлмана, киберпреступники используют различные схемы для взлома малых предприятий, включая компьютерные атаки, заражение вредоносным ПО и методы фишинга.

Опрос был проведен HSB и Zogby Analytics в октябре прошлого года. В нем приняли участие 509 МСП по всей территории США. 75% опрошенных предприятий имели годовой доход менее 5 миллионов долларов и менее 100 работников. Окончательная выборка составила 41% предприятий с численностью работников менее 25 человек. Zogby заявляет, что уровень достоверности составляет 95%, а погрешность плюс-минус 4,4%.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп рассказал о своем отношении к криптовалютам.

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