В сети выставили личные данные сотрудников крупного провайдера

Подробная информация о более чем 900 сотрудниках крупного провайдера офисных помещений была случайным образом опубликована в сети обзора персонала. В отделе продаж компании Regus было зарегистрировано, что исследователи изображали из себя клиентов в офисных помещениях, доступных для аренды. Информация о сотрудниках была позже опубликована на веб-сайте управления задачами Trello. А в Google была найдена электронная таблица с именами, адресами и данными о работе.

Также были указаны имена и адреса сотен исследователей, нанятых по контракту компанией под названием Applause, материнской компанией Regus IWG. "Члены команды знают, что все записывается проходит в целях обучения, и каждая запись предоставляется отдельному члену команды и его тренеру, чтобы помочь им стать еще более успешными на своих должностях. Мы чрезвычайно обеспокоены, узнав, что сторонний поставщик, который выполнил упражнение, непреднамеренно опубликовал в сети результаты внутреннего обучения и развития", - заявили в Regus IWG.

Представитель Applause сказал: "С тех пор, как мы узнали об этой проблеме, мы подтвердили нашу политику информационной безопасности с нашими сотрудниками по всему миру и провели внутренний аудит, чтобы подтвердить, что в каких-либо других не утвержденных сторонних программных инструментах не используются личные данные клиента".

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