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Руководитель Google предупредил о рисках искусственного интеллекта

Сундар Пичаи призвал к "разумному подходу" в области развития искусственного интеллекта

21 января 2020, 16:07
Автор:

• Зинченко Павел

Руководитель компании Google и ее материнской компании Alphabet Сундар Пичаи призвал к регулированию искусственного интеллекта (AI). Он заявил, что "очень важно не навязывать регулирование", но при этом выступил за "разумный подход". Сундар также сказал, что отдельные области развития искусственного интеллекта, такие как автомобили с автоматическим управлением и техника здравоохранения, требуют специальных правил.

Пичаи отметил, что в истории есть примеры, когда новинки приводят к негативным последствиям - это касается и интернета, например он связал людей, дал им доступ к данным, но одновременно позволил легче распространяться дезинформацию. Google создал свой независимый совет по этике в 2019 году, но закрыл его менее чем через две недели после спора о том, кто должен стать его членом. 

На прошлой неделе стало известно, что Европейская комиссия рассматривает пятилетний запрет на систему распознавания лиц. Ранее в этом месяце Белый дом опубликовал свои собственные предлагаемые регулирующие принципы и призвал Европу "избегать жестких моделей убийства инноваций". 

Как сообщало издание "Комментарии", Google изменит стандарты конфиденциальности.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51178198
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