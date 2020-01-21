Toshiba представит технологию шифрования следующего поколения

Японская корпорация Toshiba собирается начать предлагать клиентам технологию шифрования следующего поколения к марту 2021 года. Целью разработок является коммерциализация так называемой "квантовой криптографии" в Соединенных Штатах.

Чиновники считают, что как только сверхбыстрые квантовые компьютеры станут реальностью, их передача данных может стать очень уязвимой с точки зрения безопасности. Они уверены, что их собственную криптографическую технологию невозможно будет взломать. Она использует легкие частицы, называемые фотонами, для отправки зашифрованных данных и ключ для расшифровки.

Попытки подслушивания изменили бы состояние фотонов, делая ключ непригодным для использования. Toshiba заявляет, что планирует предложить эту технологию в качестве услуги подписки, а не продавать какое-либо оборудование. Компания рассматривает правительство и финансовые учреждения США в качестве потенциальных клиентов, учитывая огромное количество конфиденциальной информации, с которой они работают. Чиновники Toshiba говорят, что они могут стать первой японской фирмой, которая будет коммерциализировать технологию.

Исследователи из Китая, США и Европы также работают над этой технологией. Toshiba хочет выйти на рынок задолго до начала полномасштабной конкуренции, чтобы занять лидирующие позиции.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре создали квантовый чип, который повысит безопасность смартфонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!