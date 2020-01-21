Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Toshiba представит технологию шифрования следующего поколения
НОВОСТИ Все новости

Toshiba представит технологию шифрования следующего поколения

Японская корпорация Toshiba обещает представить технологию квантового шифрования к марту 2021 года

21 января 2020, 17:20
Автор:

• Зинченко Павел

Японская корпорация Toshiba собирается начать предлагать клиентам технологию шифрования следующего поколения к марту 2021 года. Целью разработок является коммерциализация так называемой "квантовой криптографии" в Соединенных Штатах.

Чиновники считают, что как только сверхбыстрые квантовые компьютеры станут реальностью, их передача данных может стать очень уязвимой с точки зрения безопасности. Они уверены, что их собственную криптографическую технологию невозможно будет взломать. Она использует легкие частицы, называемые фотонами, для отправки зашифрованных данных и ключ для расшифровки.

Попытки подслушивания изменили бы состояние фотонов, делая ключ непригодным для использования. Toshiba заявляет, что планирует предложить эту технологию в качестве услуги подписки, а не продавать какое-либо оборудование. Компания рассматривает правительство и финансовые учреждения США в качестве потенциальных клиентов, учитывая огромное количество конфиденциальной информации, с которой они работают. Чиновники Toshiba говорят, что они могут стать первой японской фирмой, которая будет коммерциализировать технологию.

Исследователи из Китая, США и Европы также работают над этой технологией. Toshiba хочет выйти на рынок задолго до начала полномасштабной конкуренции, чтобы занять лидирующие позиции.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре создали квантовый чип, который повысит безопасность смартфонов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200121_20/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...