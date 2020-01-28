Разработчики антивируса Avast за миллионы долларов сливали крупным корпорациям данные о пользователях

Разработчики антивируса Avast продавали пользовательские данные компаниям-гигантам вроде Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Об этом свидетельствуют совместные исследования, проведенные Motherboard и PCMag, сообщает Vice.



Сообщается, что покупателям предоставляли данные о поиске, каждом клике, каждой покупке на каждом сайте. Собранные антивирусом Avast данные продавала дочерняя компания Jumpshot. Информацию покупали за миллионы долларов. Так, в 2019 году фирма Omnicom заплатила $ 2 млн 75 тысяч. Стоимость доступа к этим данным на 2020 и 2021 годы составила, соответственно, $ 2,225 млн и $ 2,275 млн.



В Avast утверждают, что антивирус имеет более 435 млн активных пользователей в месяц, а Jumpshot собирает данные о веб-активности с более чем 100 млн устройств по всему миру.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали аккаунты футбольных команд и оставили язвительное послание. Хакеры взломали аккаунты более десятка команд Национальной футбольной лиги США в социальных сетях. Среди этих команд были "Сан-Франциско 49ers" и "Канзас-Сити", которые будут соревноваться в Суперкубке 2 февраля.



Хакерская группа OurMine взяла на себя ответственность за атаку. Она заявила, что должна показать, что интернет-безопасность "все еще низкая" и должна быть улучшена



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