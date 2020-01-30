США не указ: европейцы не откажутся от сотрудничества с Huawei

Европейская комиссия выпустила руководство по технологии 5G и той роли, которую поставщики "высокого риска" должны играть в сетях. Европа оказалась под давлением со стороны США, которые пытаются ограничить роль китайской компании Huawei после того, как американское руководство выразило обеспокоенность тем, что ее оборудование может быть использовано для шпионажа.

ЕС заявил, что государства-члены должны договориться о наилучшем способе защиты своих сетей 5G к 30 апреля. Huawei не названа в его руководящих принципах, и решение о том, как должно проходить сотрудничество, остается за отдельными странами. Например, Великобритания постановила, что будет и дальше сотрудничать с Huawei ради создания собственных сетей 5G, но с ограничениями.

Необязательные рекомендации ЕС призывают государства-члены: усилить требования безопасности; оценить риск поставщиков; ограничить поставщиков, считающихся высокорисковыми; выявить исключения для ключевых активов, рассматриваемых как критические (например, базовая сеть); создать правовую или нормативную базу для контроля над использованием внешних поставщиков; обеспечить, чтобы правительства получили аудиторские операторы связи для предоставления подробных данных о поставках оборудования 5G.

В пресс-релизе Европейская комиссия заявила: "Сети 5G предлагают больше потенциальных точек входа для злоумышленников. Угрозы кибербезопасности растут и становятся все более изощренными. Поскольку многие критически важные услуги будут зависеть от 5G, обеспечение безопасности сетей имеет первостепенное стратегическое значение для всего ЕС".

Как сообщало издание "Комментарии", японцы запустят 5G на локациях Олимпийских игр.

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