Скоро в продаже появится необычный iPhone

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Компания Caviar, несомненно, делает одни из самых необычных смартфонов. Но компания занимается исключительно люксовыми версиями моделей других производителей. Компания перерабатывает их таким образом, что как минимум внешне можно смело говорить о совершенно уникальному дизайну.
Новая модель компании - Cyberphone - наверное, самая уникальная всех предложений производителя. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
Caviar не ограничилась каким то накладками на корпус и сам корпус выполнен из титана, а также имеет специальную крышку, трансформируется в подставку. К тому же она выполняет не только дизайнерскую, но и защитную функцию. А учитывая выступление на тыльной стороне, вероятно, можно говорить о том, что Cyberphone является не только самым необычным iPhone на рынке, но и самым защищенным.
Цена смартфона пока неизвестна, но аппараты Caviar дешевыми не бывают. Судя по изображениям, нас ждет две модели Cyberphone: на основе iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", первый смарт-часы OPPO получит датчик ЭКГ.
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