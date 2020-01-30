Скоро в продаже появится необычный iPhone

Компания Caviar, несомненно, делает одни из самых необычных смартфонов. Но компания занимается исключительно люксовыми версиями моделей других производителей. Компания перерабатывает их таким образом, что как минимум внешне можно смело говорить о совершенно уникальному дизайну.



Новая модель компании - Cyberphone - наверное, самая уникальная всех предложений производителя. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.



Caviar не ограничилась каким то накладками на корпус и сам корпус выполнен из титана, а также имеет специальную крышку, трансформируется в подставку. К тому же она выполняет не только дизайнерскую, но и защитную функцию. А учитывая выступление на тыльной стороне, вероятно, можно говорить о том, что Cyberphone является не только самым необычным iPhone на рынке, но и самым защищенным.



Цена смартфона пока неизвестна, но аппараты Caviar дешевыми не бывают. Судя по изображениям, нас ждет две модели Cyberphone: на основе iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", первый смарт-часы OPPO получит датчик ЭКГ.



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