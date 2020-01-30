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В Швейцарии запустят первую полностью роботизированную ферму

Первую роботизированную вертикальную ферму в Швейцарии запустят весной

сегодня, 17:43
Автор:

• Зинченко Павел

Швейцарская компания Growcer в сотрудничестве с кооперативным ритейлером Migros Basel в настоящее время разрабатывает первую роботизированную вертикальную ферму в Швейцарии. Круглый год новая ферма способна функционировать независимо от погодных условий, без пестицидов и с небольшим использованием воды. Благодаря коротким маршрутам доставки продукция будет поставляться в местные магазины в тот же день, когда она была собрана. Производство скоро начнется, и первые продукты, как ожидают, будут доступны исключительно в MParc Dreispitz (Базель) этим летом.

Первая швейцарская вертикальная ферма в настоящее время строится на складе, расположенном в районе Вольф города Базеля. Это полностью автоматизированная ферма с машинами, охватывающими все задачи от посева до полива и сбора урожая. Производственные камеры полностью изолированы от окружающей среды, что обеспечивает круглогодичное производство без использования почвы, пестицидов и экономию воды до 90%. Пространство используется наиболее эффективно, превращая 400 м² земли в 1000 м² растущей площади. Ферма может производить листовую зелень и травы круглый год и быстро доставлять свежие фермерские продукты в магазин в течение нескольких часов.

"Вертикальное сельское хозяйство - это тенденция, вызванная растущей потребностью потребителей в устойчивости и региональности. Благодаря нашему сотрудничеству с Growcer, мы способны инвестировать в инновационный и ориентированный на будущее проект," - говорит Рене Лори, глава отдела супермаркетов и гостиничного бизнеса в Migros Basel. 

Объект, расположенный в районе Вольфа, будет готов весной. Ожидается, что первые продукты будут доступны исключительно на Migros MParc Dreispitz летом. Кроме того, планируется добавить больше видов овощей и фруктов к круглогодичному производству фермы на более позднем этапе и расширить услуги для других розничных магазинов.

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Источник: https://www.agritecture.com/blog/2020/1/27/switzerlands-first-robotic-vertical-farm
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