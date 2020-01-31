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Изобретенное искусственным интеллектом лекарство испытают на людях

Изобретенное искусственным интеллектом лекарственное средство пройдет испытание на людях

сегодня, 10:52
Автор:

• Зинченко Павел

Молекула лекарственного средства, которую изобрел искусственный интеллект, будет использоваться в испытаниях на людях. Он был создан британским стартапом Exscientia и японской фармацевтической фирмой Sumitomo Dainippon Pharma.

Препарат будет использоваться для лечения пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Как правило, разработка лекарств занимает около пяти лет, но искусственный интеллект  создавал препарат всего 12 месяцев. Генеральный директор Exscienta профессор Эндрю Хопкинс назвал это "ключевым этапом в открытии новых лекарств". Он рассказал BBC: "Мы видели ИИ для диагностики пациентов и для анализа данных пациентов и сканирования, но это прямое использование ИИ для создания нового лекарства".

Молекула, известная как DSP-1181, была создана с использованием алгоритмов, которые просеивали потенциальные соединения, сравнивая их с огромной базой данных параметров. Препарат войдет в первую фазу испытаний в Японии, после чего в случае успеха последуют более глобальные испытания. Фирма уже работает над потенциальными лекарственными средствами для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний и надеется подготовить еще одну молекулу для клинических испытаний к концу года.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект сделал клип для лидера Rammstein.




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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51315462
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