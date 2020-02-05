Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Большой успех: зрители высоко оценили потоковый сервис Disney
НОВОСТИ Все новости

Большой успех: зрители высоко оценили потоковый сервис Disney

Масштабы подписки на потоковый сервис Disney + составляет уже 28,6 миллиона человек

сегодня, 10:11
Автор:

• Зинченко Павел

Большой успех: зрители высоко оценили потоковый сервис Disney

Подписка на новый потоковый сервис Disney + превзошла все ожидания, поскольку зрители реагируют на предложение "Звездных войн", мультфильмов и других классических произведений. Компания Walt Disney заявила, что приблизительно 28,6 миллиона человек подписались на Disney + начиная с ноября.

Видеосервис, стоимость которого составляет 6,99 долл. США в месяц, является ответом Disney на растущую конкуренцию со стороны Netflix. Руководитель Disney Боб Айгер назвал запуск "чрезвычайно успешным". У Disney + сейчас почти столько же подписчиков, сколько у более раннего сервиса потоковой передачи Hulu, который был основан в 2007 году и предлагает подписчикам передачи с американского телевидения.

Disney также предупредил инвесторов, что его операционная прибыль в следующем квартале может составить около 300 миллионов долларов из-за закрытия парков компании в Шанхае и Гонконге из-за коронавируса

В 2017 году компания Disney объявила, что создаст собственный потоковый сервис, направленный на борьбу с уменьшением аудитории для ее традиционного бизнеса, когда зрители масово переходят в онлайн. Вскоре после этого компания объявила о заключении сделки по покупке большей части развлекательной империи 21-го века Fox Руперта Мердока, поскольку она собиралась увеличить свой каталог для эффективной конкуренции.

Как сообщало издание "Комментарии", Disney установила новый исторический рекорд.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/business-51379064
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...