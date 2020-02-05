Искусственный интеллект улучшил качество фильма, снятого в XIX веке

Разработчик и ютубер Денис Ширяев использовал "несколько нейронных сетей" для обновления знаменитого французского короткометражного фильма 1895 года, чтобы он выглядел так, будто его сняли с помощью современного смартфона.

50-секундный французский короткометражный документальный фильм "Поезд д'Арриве-д'Ан на вокзале Сиотат" демонстрирует поезд, прибывающий на станцию ​​Сиотат. Фильм известен тем, что якобы зрители театра в то время паниковали из-за страха, что поезд прорвется сквозь экран и врежется в них. Хотя этот рассказ в значительной степени воспринимается как легенда, легко представить, какое влияние оказал бы усовершенствованный визуал на человека, который никогда раньше не видел кино.

Ширяев, очевидно, чувствовал, что классический шедевр нуждается в современном обновлении, поэтому он использовал то, что он назвал "несколькими нейронными сетями", чтобы повысить разрешение фильма до 4K c 60 кадрами в секунду. В видео также добавлен звук, что делает его еще более современным. Непонятно, какие именно нейронные сети использовал Ширяев, но, вероятно, масштабирование было выполнено с помощью GAN (генеративных состязательных сетей), аналогичных тем, которые используются в Deepfakes и Nvidia FaceGAN.





В версии 4K "Прибытие поезда" может отсутствовать античная привлекательность его классического предшественника, но, помимо некоторых видимых артефактов, генерируемых ИИ, это отличная реинтерпретация и свидетельство способности GAN манипулировать видео. Эксперты предупреждают, что ИИ для манипуляции с видео можно использовать в гнусных целях, поэтому относится к этой технологии следует со всей предосторожностью.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект сделал клип для лидера Rammstein.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!