Создана новая технология, которая удаляет людей с видео в реальном времени

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Программист Джейсон Майес создал скрипт для удаления людей в
режиме реального времени из видео. На нем вы полностью исчезаете, при этом не нужно использовать какие-то программы
или технические устройства. Скрипт удаляет движущийся предмет, оставляя фон
нетронутым, пишет internetua.
Сама технология находится в тестовом режиме, но любой желающий может проверить работу шапки-невидимки прямо в браузере. Достаточно открыть страницу и включить веб-камеру, дав ей разрешение на запись.
Как сообщало
издание "Комментарии", самая старая в мире постоянно работающая веб-камера отключается, проработав 25 лет. Fogcam была создана в 1994 году для наблюдения за
изменением погоды в кампусе Университета штата Сан-Франциско.
С тех пор она
работала почти непрерывно, за исключением регулярного технического обслуживания
и время от времени необходимого пересмотра записей.
Создатели сказали, что закрывают ее, потому что сейчас нет подходящих мест для размещения веб-камеры.
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