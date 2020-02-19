Создана новая технология, которая удаляет людей с видео в реальном времени

Программист Джейсон Майес создал скрипт для удаления людей в режиме реального времени из видео. На нем вы полностью исчезаете, при этом не нужно использовать какие-то программы или технические устройства. Скрипт удаляет движущийся предмет, оставляя фон нетронутым, пишет internetua.

Сама технология находится в тестовом режиме, но любой желающий может проверить работу шапки-невидимки прямо в браузере. Достаточно открыть страницу и включить веб-камеру, дав ей разрешение на запись.





Как сообщало издание "Комментарии", самая старая в мире постоянно работающая веб-камера отключается, проработав 25 лет. Fogcam была создана в 1994 году для наблюдения за изменением погоды в кампусе Университета штата Сан-Франциско.

С тех пор она работала почти непрерывно, за исключением регулярного технического обслуживания и время от времени необходимого пересмотра записей.

Создатели сказали, что закрывают ее, потому что сейчас нет подходящих мест для размещения веб-камеры.

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