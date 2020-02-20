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Во Франции закроют самую старую электростанцию

Франция начала процесс закрытия самой старой электростанции, который будет длиться 15 лет

сегодня, 13:58
Автор:

• Зинченко Павел

Во Франции закроют самую старую электростанцию

Находясь в эксплуатации с 1977 года, Фессенхайм - самая старая атомная электростанция, работающая во Франции - начнет длительный процесс остановки первого реактора, который будет выключен в эту субботу.

Спустя почти десять лет после того, как бывший президент Франсуа Олланд дал предвыборное обещание закрыть электростанцию, первый реактор в Эльзасе будет выключен в 02:30 по местному времени в субботу. Затем 30 июня будет отключен второй реактор. Объявление об официальном закрытии станции, управляемой государственным поставщиком электроэнергии EDF, было опубликовано правительством в среду.

"Это первый шаг во французской энергетической стратегии, которая направлена ​​на то, чтобы найти баланс между ядерной энергией и возобновляемой энергией, одновременно снижая выбросы углерода, связанные с производством электроэнергии, благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году", - говорится в официальном заявлении президентской канцелярии.

К 2035 году планируется закрыть еще 12 реакторов в рамках 10-летнего энергетического плана. Построенная на границе между Францией, Германией и Швейцарией, эта станция была объектом нападок со стороны экологов в течение многих лет, которые указывали на опасность стареющего завода и тот факт, что регион находится на линии разлома и подвержен сейсмической активности.

Как сообщало издание "Комментарии", начала действовать крупнейшая в Восточной Африке солнечная электростанция.


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Источник: http://www.rfi.fr/en/france/20200219-frances-oldest-operating-nuclear-power-station-begin-shut-down
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