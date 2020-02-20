Военные США разработали сверхдальнюю систему распознавания лиц

Благодаря последним достижениям в области машинного обучения, технология распознавания лиц может выделять лица из толпы с впечатляющей точностью. Но насколько далеко от их объектов могут работать самые современные системы распознавания лиц? Согласно новому отчету, намного дальше, чем вы, вероятно, думаете. Идентифицированный человек может даже не осознавать, что он был пойман на камеру.

New Scientist пишет, что военные США в настоящее время финансируют создание портативного устройства распознавания лиц, способного идентифицировать людей на расстоянии до одного километра. Это эквивалентно почти 11 футбольным полям.

Проект под названием "Усовершенствованное тактическое распознавание лиц при дистанционной технологии" был запущен в 2016 году. Рабочий прототип системы был продемонстрирован в конце прошлого года. По сообщениям, исследования, проводимые Командой специальных операций США (SOCOM), продолжаются, хотя о том, когда эта технология увидит мир, пока не сообщается.

Пока не ясно, как именно технология будет развернута. Хотя первоначально она был разработана для портативного использования, также она может использоваться с беспилотниками. В документах SOCOM говорится, что она намеревается поделиться этой инновацией с правоохранительными органами.



Как сообщало издание "Комментарии", военные США будут отслеживать криптовалютные переводы.

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