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Китайские военные усиливают защиту против кибератак

Китай официально заявил, что США стоит за большинством кибератак, которые были совершены на страну в 2018 году

сегодня, 15:09
Автор:

• Зинченко Павел

Китайские военные усиливают защиту против кибератак

Новые правила конфиденциальности будут введены в вооруженных силах Китая для защиты от кибератак, в основном исходящих из Соединенных Штатов. Президент Си Цзиньпин, который также является председателем Центральной военной комиссии, недавно подписал приказ об опубликовании нового военного положения о конфиденциальности, которое вступит в силу 1 марта, сообщила газета Народно-освободительной армии (НОАК).

Приказ направлен на то, чтобы эффективно справиться с текущей ситуацией в работе по обеспечению конфиденциальности, использовать инновации в управлении носителями военной тайны и сосредоточиться на конфиденциальности систем информационных сетей и интеллектуальных электронных устройств, говорится в докладе.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что правительство США и соответствующие ведомства занимаются крупномасштабными, организованными и неизбирательными кибер-кражами, прослушиванием и наблюдением за иностранными правительствами, предприятиями и частными лицами.

Большинство кибератак против китайских сетей в 2018 году пришло из США, согласно отчету Технической группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в Национальной компьютерной сети Китая, опубликованном в июне 2019 года. Регулирование направлено на обеспечение защиты ключевых областей, включая крупные военные события, пропагандистскую работу, военно-гражданскую интеграцию та международное военное сотрудничество.

Как сообщало издание "Комментарии", власти Америки расширили санкции против РФ из-за кибератаки.


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Источник: https://www.defenseworld.net/news/26384/New_Rules_for_Chinese_Military_to_Guard_Against_US_Cyber_Attacks#.Xk_Mvygzakc
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