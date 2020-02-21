Шведский банк тестирует электронную крону

Риксбанк заявил, что начал тестирование электронной кроны, приблизив страну к созданию первой в мире цифровой валюты центрального банка (CBDC). По словам Риксбанка, если электронная крона в конце концов выйдет в оборот, она будет использоваться для имитации повседневных банковских операций, таких как платежи, депозиты и снятие средств с цифрового кошелька.

"Цель проекта - показать, как электронная крона может быть использована широкой публикой. Платежи в электронной кроне будут так же просты, как отправка текста", - говорится в заявлении Риксбанка.

Швеция является наименее зависимой от наличных денег страной в мире, что делает ее лакмусовой бумажкой того, как центральные банки могут реагировать на людей, использующих меньше печатных денег. В январе центральные банки Великобритании, Евросоюза, Японии, Швеции и Швейцарии объединили свои усилия для оценки возможности выпуска CBDC.

CBDC являются традиционными деньгами, но в цифровой форме, выпущенными и управляемыми центральным банком страны. Напротив, криптовалюты, такие как биткойны, создаются путем решения сложных математических задач и управляются разрозненными онлайн-сообществами, а не централизованным органом. Резкое сокращение использования наличных денег и конкуренция с альтернативными валютами, такими как Libra Facebook, также побудили центральные банки по всему миру рассмотреть вопрос о выпуске своих собственных электронных валют.

Как сообщало издание "Комментарии", США задумались над созданием цифрового доллара.

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