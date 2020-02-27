Google Translate начнет поддерживать пять новых языков

Google Translate добавляет поддержку пяти новых языков, в результате чего их общее количество достигло 108. По словам представителей компании, этот шаг является первым добавлением новых языков в продукт Google для искусственного интеллекта за последние четыре года. Среди новых добавленных языков - киньяруанда, одия, татарский, туркменский и уйгурский. Google сообщил, население всех пяти народов вместе взятых составляет около 75 миллионов человек по всему миру.

Частью проблемы с поддержкой этих языков в прошлом были трудности с нахождением достаточного количества онлайн-текста, с помощью которого можно было бы обучать модели машинного обучения. Другая проблема заключается в поиске достаточного количества людей, которые могут помочь Google усовершенствовать модели, чтобы они были на уровне более широко распространенных языков. Но компания сообщила, что в последние несколько лет наблюдается прогресс в обоих направлениях.

По сообщениям Google, это обновление начнет распространяться среди 1 процента пользователей Google Translate, начиная с сегодняшнего дня, и в ближайшие дни число пользователей Translate будет постоянно расти на Android и iOS. Translate будет поддерживать как перевод текста, так и перевод веб-сайтов для пяти новых языков, а также виртуальный ввод с клавиатуры для трех из них - киньяруанда, татарский и уйгурский.

Особое геополитическое значение имеет поддержка компанией Google уйгурского языка, на котором говорят 12 миллионов человек, проживающих преимущественно в автономном регионе Синьцзян на северо-западе Китая. За последние несколько лет правительство Китая провело кампанию против проживающей там группы тюркских мусульманских меньшинств, включая массовое наблюдение, ограничения при приеме на работу и поездках, а также содержание под стражей в "лагерях перевоспитания" под предлогом национальной безопасности, что привело к международной тревоге по поводу потенциальных нарушений прав человека.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Translate перешёл на нейронные технологии.

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