Против всех: что стоит знать о запуске Realme в Украине

Участников мероприятия ждала эксклюзивная информация от представителей бренда Realme и компании "Цитрус", впечатляющий гейминг обзор Realme 5 Pro, а также был представлен весь продуктовый ассортимент и модельный ряд смартфонов Realme с ценами. Кульминацией события стали презентация снятой в Украине рекламной кампании и анонс стартовой супер цены на смартфон Realme 5 Pro, которая будет действовать всего с 4 по 8 марта! С 4 марта также стартуют продажи в магазинах официальных партнёров Realme и Цитрус: Rozetka, ЖЖУК и Фокстрот.

В "Цитрус" всегда держали руку на пульсе в сфере мировых новинок и стремились предоставлять потребителю именно то, что ему нужно для современной жизни. Realme — отличное предложение в ответ на рост спроса в средне-ценовом сегменте смартфонов. Он совмещает в себе новые технологии по лучшей цене со стильным дизайном и отличным качеством. Философия Realme перекликается с философией "Цитрус". Этот бренд молодой, стильный, готовый принимать вызовы, будоражить и давать яркие впечатления. Это синергия на уровне бренда.



Realme был основан в мае 2018 года и принялся завоевывать сердца людей с невероятной скоростью, покоряя одну страну за другой. Сейчас бренд широко представлен на рынках более чем двадцати семи стран, в том числе Китая, Испании, Италии, Франции, Англии, Индии, России, Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Пакистана, Египта и других. Realme отдали предпочтение двадцать пять миллионов пользователей, 65% которых моложе 25 лет. К слову, в Индии бренд Realme входит в тройку лидеров продаж среди смартфонов.



Сборка всех устройств происходит на заводах компании. При этом она проходит строгий контроль качества, что обеспечивает очень низкий уровень брака - всего 1,7%, по сравнению с Xiaomi, у которой процент брака составляет 3%, согласно исследованию “CMR Mobile Consumer Insight (MICI)” за сентябрь 2019. По всему миру продукты Realme были представлены в 65000 магазинов. Бренд получил награду как самый быстрорастущий и почетный титул "убийцы Xiаomi". Он вошел в ТОП-7 мировых брендов смартфонов.

Realme — это не только смартфоны, но и экосистема стильных аксессуаров, которая будет стремительно развиваться с каждым годом. Стильные наушники, фитнес трекеры, смартфоны, стильная одежда и сумки и это еще не все. Компания обещает регулярно поражать своих клиентов.

Своим видением места Realme в жизни украинского общества поделились некоторые представители компаний Realme и Цитрус.

Директор по маркетингу Realme Чейз Сюй заявил: "Наше стремление — сделать Realme приоритетным выбором для молодых людей, которые живут в ногу со временем".



Менеджер бренда в Украине Дуглас Ху подчеркнул, что Realme стремится предлагать мощную производительность, стильный дизайн, максимально возможные услуги, постоянно улучшать свои возможности и удивлять потребителя сочетаниями. "Мы делаем все для достижения поставленной задачи. Наша цель — войти в ТОП-3 брендов смартфонов и брендов TWS наушников" - поделился планами Дуглас.

Он также рассказал, что в Украине бренд хочет предложить рынку лучшие имеющиеся у него технологические продукты, а также удивить рынок соотношением цены и качества.

Маркетинг директор "Цитрус" Дмитрий Демидов настроен оптимистично, когда речь идет о дальнейшем сотрудничестве "Цитруса" и Realme: "Компания Цитрус уже 20 лет на рынке и все это время мы удивляли, делали жизни миллионов клиентов ярче и всегда открывали новые бренды и новые категории. Сегодня на рынке смартфонов очень жесткая конкуренция, но мы нашли лучший продукт, -топ за свои деньги. При этом сам бренд не рационально-безликий, а активно выступает за свободу самовыражения, что очень откликается в сердце "Цитрус""

В рамках мероприятия был представлен весь модельный ряд смартфонов бренда: Realme C2, Realme 5 Pro, Realme XT, Realme X2 Pro. Также гости смогли оценить по достоинству наушники Realme Buds Air и Realme Buds Wireless.

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