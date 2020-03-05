Google Assistant внедряет функцию для перевода текстов

Компания Google начинает внедрять свою функцию чтения статей в Google Assistant, которая будет читать вслух веб-страницы. Это было анонсировано еще на выставке CES в январе и становится доступным во всем мире, начиная с сегодняшнего дня.

Чтобы использовать эту функцию, пользователи могут просто сказать "Привет, Google, прочитай это" или "Привет, Google, прочитай эту страницу", чтобы Assistant прочитал текст на экране. На экране также будет выделен текст, который Assistant в настоящее время читает, чтобы пользователи могли следить за ним на странице, которая зачитывается вслух. Чтобы перейти к другому разделу, коснитесь экрана. Или, если вы относитесь к тому типу людей, которые слушают подкасты с удвоенной скоростью, то также можете настроить скорость чтения Google Assistant для ускорения или замедления каденции.

Функция также запустится с живым переводом на 42 языка. Функция переведет веб-страницу на предпочитаемый вами язык, а затем прочитает ее вслух. Хотя это, безусловно, будет полезно для тех, кто может испытывать затруднения при просмотре или чтении на маленьком экране, это также выглядит как гораздо лучшее решение, чтобы запросить у Google Assistant рецепт приготовления какого-либо блюда, а затем несколько раз сказать "Далее!", чтобы планомерно переходить к следующему шагу.

Как сообщало издание "Комментарии", Google разработал уникальный алгоритм для роботов.

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