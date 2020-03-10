Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии ВМС США разрабатывают подлодку с искусственным интеллектом
НОВОСТИ Все новости

ВМС США разрабатывают подлодку с искусственным интеллектом

Новейшая американская подводная лодка сможет атаковать цели без приказа со стороны человека

сегодня, 17:27
Автор:

• Зинченко Павел

ВМС США разрабатывают подлодку с искусственным интеллектом

ВМС США разрабатывают подводную лодку-робота, которой управляет искусственный интеллект, который может уничтожать цели без контроля и вмешательства человека. Проект находится в ведении Управления военно-морских исследований и был описан как "автономная система подводного оружия" согласно отчету New Scientist.

Подробная информация об убийственном подводном аппарате была предоставлена ​​в рамках бюджетной документации 2020 года, в которой также указывалось, что ВМС США назвал данную подводную лодку CLAWS. Об этом "сверхсекретном" проекте было раскрыто слишком мало деталей за исключением того факта, что он будет использовать датчики и алгоритмы для самостоятельного выполнения сложных задач.

Ожидается, что CLAWS будет установлен на новых роботизированных подводных лодках класса Orca, которые имеют 12 торпедных аппаратов и разрабатываются для ВМС компанией Boeing. В течение следующих нескольких лет фирма разработает и протестирует четыре сверхбольших беспилотных корабля Orca (XLUUV) на базе своего автономного Echo Voyager, который может работать в море в течение нескольких месяцев одновременно.

Автономные подводные лодки уже существуют, и они могут выполнять задачи без участия людей. Однако они не очень "умны" и имеют ограниченную функциональность. Что-нибудь более сложное, чем простая задача определения местоположения, потребует вмешательства оператора-человека через удаленную линию связи. Новые подводные лодки будут иметь гораздо больший уровень искусственного интеллекта и, следовательно, смогут выполнять более широкий спектр функций без человека-контролера.

Как сообщало издание "Комментарии", ВМС США разработали лазер для зарядки дронов в воздухе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/news/it/technology/638143-vms-ssha-razrabotali-lazer-dlya-zaryadki-dronov-v-vozduhe.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...