ВМС США разрабатывают подлодку с искусственным интеллектом

ВМС США разрабатывают подводную лодку-робота, которой управляет искусственный интеллект, который может уничтожать цели без контроля и вмешательства человека. Проект находится в ведении Управления военно-морских исследований и был описан как "автономная система подводного оружия" согласно отчету New Scientist.

Подробная информация об убийственном подводном аппарате была предоставлена ​​в рамках бюджетной документации 2020 года, в которой также указывалось, что ВМС США назвал данную подводную лодку CLAWS. Об этом "сверхсекретном" проекте было раскрыто слишком мало деталей за исключением того факта, что он будет использовать датчики и алгоритмы для самостоятельного выполнения сложных задач.

Ожидается, что CLAWS будет установлен на новых роботизированных подводных лодках класса Orca, которые имеют 12 торпедных аппаратов и разрабатываются для ВМС компанией Boeing. В течение следующих нескольких лет фирма разработает и протестирует четыре сверхбольших беспилотных корабля Orca (XLUUV) на базе своего автономного Echo Voyager, который может работать в море в течение нескольких месяцев одновременно.

Автономные подводные лодки уже существуют, и они могут выполнять задачи без участия людей. Однако они не очень "умны" и имеют ограниченную функциональность. Что-нибудь более сложное, чем простая задача определения местоположения, потребует вмешательства оператора-человека через удаленную линию связи. Новые подводные лодки будут иметь гораздо больший уровень искусственного интеллекта и, следовательно, смогут выполнять более широкий спектр функций без человека-контролера.

Как сообщало издание "Комментарии", ВМС США разработали лазер для зарядки дронов в воздухе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!