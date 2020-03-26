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Toyota разработала собственный проект "умного" города

Toyota работает над созданием "умного" города совместно с крупной компанией связи

сегодня, 13:48
Автор:

• Зинченко Павел

Toyota разработала собственный проект "умного" города

Автопроизводитель Toyota Motor Corp и компания связи Nippon Telegraph and Telephone Corp договорились работать вместе над развитием "умных" городов и инвестируют 1,8 миллиарда долларов друг в друга, чтобы укрепить отношения. Об этом заявили представители обеих компаний.

Обе компании разработают платформу данных, которая будет собирать и анализировать информацию из домов, транспортных средств и общественных учреждений, которая будет использоваться для создания новых услуг, ориентированных на транспорт, здравоохранение и использование энергии. В соответствии с соглашением, Toyota получит 2,07% акций крупнейшей телекоммуникационной компании Японии, а NTT - 0,9% акций автопроизводителя.

Платформа будет развернута по прототипу города с нулевым уровнем выбросов водорода, расположенного недалеко от горы Фуджи в Японии. Toyota разрабатывает его для внедрения "умных" домов, робототехники, а также технологий автономного вождения и искусственного интеллекта.

Toyota также объединилась с другими японскими телекоммуникационными фирмами, чтобы предложить новые технологии. Например, стоит упомянуть партнерство с SoftBank Corp, чтобы спроектировать и продвигать платформу самообслуживания, которая будет использоваться в городе-прототипе Toyota.

Как сообщало издание "Комментарии", в Торонто построят "умный" квартал с деревяными небоскребами.


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Источник: https://ru.reuters.com/article/technologyNews/idUSKBN21B08K
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