Toyota разработала собственный проект "умного" города

Автопроизводитель Toyota Motor Corp и компания связи Nippon Telegraph and Telephone Corp договорились работать вместе над развитием "умных" городов и инвестируют 1,8 миллиарда долларов друг в друга, чтобы укрепить отношения. Об этом заявили представители обеих компаний.



Обе компании разработают платформу данных, которая будет собирать и анализировать информацию из домов, транспортных средств и общественных учреждений, которая будет использоваться для создания новых услуг, ориентированных на транспорт, здравоохранение и использование энергии. В соответствии с соглашением, Toyota получит 2,07% акций крупнейшей телекоммуникационной компании Японии, а NTT - 0,9% акций автопроизводителя.

Платформа будет развернута по прототипу города с нулевым уровнем выбросов водорода, расположенного недалеко от горы Фуджи в Японии. Toyota разрабатывает его для внедрения "умных" домов, робототехники, а также технологий автономного вождения и искусственного интеллекта.

Toyota также объединилась с другими японскими телекоммуникационными фирмами, чтобы предложить новые технологии. Например, стоит упомянуть партнерство с SoftBank Corp, чтобы спроектировать и продвигать платформу самообслуживания, которая будет использоваться в городе-прототипе Toyota.

Как сообщало издание "Комментарии", в Торонто построят "умный" квартал с деревяными небоскребами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!