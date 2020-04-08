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Компания Netflix представила новый инструмент для родительского контроля

Новый инструмент Netflix поможет родителям уберечь детей от нежелательного контента

8 апреля 2020, 17:38
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Netflix представила новый инструмент для родительского контроля

Компания Netflix представляет серию новых инструментов, которые родители могут использовать для фильтрации контента, который видят их дети при использовании сервиса. Инструмент включает возможность полного удаления заголовков.

Компания расширяет возможности родительского контроля как для общего раздела, так и для детского портала Netflix. Самым большим дополнением является возможность удаления отдельного сериала или фильма по заголовку. Например, если такой фильм, как "Матрица", указан как неприемлемый для ребенка, он не будет отображаться в этом профиле. Netflix также делает так, чтобы родители могли отфильтровывать названия на основе рейтинга. Если они хотят сохранить все в G-рейтинге, новый инструмент Netflix теперь сделает это возможным.

Другие обновления родительского контроля включают в себя добавление ПИН-кодов для защиты профилей, возможность контроля над историей просмотров ребенка и отключение автоматического воспроизведения ТВ-шоу в профилях детей, если родители хотят ограничить экранное время. Все новые элементы управления доступны для использования уже сейчас, и их можно найти в настройках элементов управления как в настольной, так и в мобильной версиях.

Как сообщало издание "Комментарии", Netflix закрыл сразу два новых фэнтези-сериала.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/4/7/21211338/netflix-parent-controls-filter-movies-tv-shows-rating-pin-password
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