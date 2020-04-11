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Хакеры вторглись в видеоурок и показали ученикам порно

Хакеры сорвали видеоурок с помощью ненормативной лексики и порнографических картинок

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Хакеры вторглись в видеоурок и показали ученикам порно

Сингапурские учителя перестали использовать приложение для видеоконференций Zoom с целью дистанционного обучения после того, как хакеры сделали непристойные комментарии в виртуальном классе. Школы города-государства Сингапур были закрыты на этой неделе как часть жестких мер по борьбе с усиливающейся эпидемией коронавируса, но учеников до сих пор обучают с помощью так называемого "домашнего обучения".

За последнее время популярность Zoom возросла, так как правительства во всем мире приказывают людям оставаться дома, чтобы бороться с распространением вируса, но учителя сталкиваются с растущими проблемами безопасности и конфиденциальности. Во время урока географии, который проводился с помощью Zoom и в котором участвовали девочки-подростки, двое мужчин вторглись в прямую трансляцию, выложили непристойные изображения и сделали непристойные комментарии, сообщает сингапурская газета Straits Times.

Министерство образования Сингапура расследует "очень серьезные инциденты", а учителя приостановили использование приложения. Одновременно принимаются меры по усилению безопасности видеоконференций, сказал Аарон Ло из отдела образовательных технологий министерства. Обучение на дому будет продолжаться, несмотря на приостановку приложения, добавил он.

В заявлении Zoom говорится, что компания "решительно осуждает" такие действия, добавляя, что она "стремится предоставить преподавателям инструменты и ресурсы, которые им необходимы на безопасной и надежной платформе".

Как сообщало издание "Комментарии", видео с платформы Zoom просочились в сеть.


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Источник: https://www.rappler.com/technology/news/257593-singapore-teachers-drop-zoom?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rappler+%28Rappler%29
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