Банки Аргентины создадут блокчейн-платформу для отслеживания платежей

Центральный банк Аргентины (BCRA) тестирует новую клиринговую систему с блокчейном, которую могут использовать некоторые крупнейшие финансовые институты страны. Разработчик блокчейна IOV Labs заявил, что создал проверенную концепцию для разрешенной сети блокчейнов, основанной на RSK Smart Contract Network, совместно с центральным банком и крупными коммерческими банками Аргентины, включая Santander и BBVA.

По словам IOV, решение нацелено на ускорение платежей, повышение их надежности и внедрение сквозного отслеживания. "Благодаря внедрению платформы такого типа финансовая система сможет построить целостную совместную экосистему в соответствии с современными технологическими достижениями и на уровне самых инновационных финансовых систем в мире", - сказал Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOV Labs.

Участниками сети будут BCRA, банки, расчетные палаты и другие финансовые организации Аргентины. В настоящее время IOV и BCRA заявили, что новая сеть может стать основой для альтернативной клиринговой системы.



Несмотря на то, что центральный банк Аргентины был одним из первых, кто начал изучать эффективность, создаваемую блокчейном, он также по-разному смотрел на криптовалюты. Он еще в 2014 году опубликовал заявление, в котором говорилось, что граждане не могут использовать цифровые активы, такие как биткойны, в качестве формы законного платежного средства. Также банк предупреждал о возможных мошенничествах.

Одной из целей проверки концепции, инициированной BCRA, было также продемонстрировать, что существуют и другие жизнеспособные варианты использования технологии блокчейна, кроме криптовалют, в частности, с использованием интеллектуальных контрактов.



Как сообщало издание "Комментарии", граждане Швейцарии смогут платить налоги в биткойнах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!