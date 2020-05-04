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Специальные устройства помогут обнаружить взрывчатку по запаху

Новая разработка поможет усилить безопасность самолетов и аэропортов

сегодня, 17:35
Автор:

• Зинченко Павел

Специальные устройства помогут обнаружить взрывчатку по запаху

Компании Airbus и Koniku Inc. сделали значительный шаг вперед в совместной разработке решения для обеспечения безопасности самолетов и аэропортов. Они расширили исследовательскую деятельность, включив в нее возможности обнаружения биологической опасности, а также угроз химического и взрывоопасного характера.

Впечатляющее биотехнологическое решение, которое первоначально было ориентировано на бесконтактное и автоматическое обнаружение, отслеживание и локализацию химических и взрывчатых веществ на борту самолетов и в аэропортах, в настоящее время адаптируется, в свете пандемии COVID-19, для включения идентификации биологической опасности.

Основываясь на способности обнаружения и количественного определения запаха, встречающегося в природе, в техническом решении, используются генно-инженерные рецепторы одоранта, которые генерируют сигнал тревоги, когда они вступают в контакт с молекулярным соединениями опасности или угрозы, для обнаружения которых они были запрограммированы.

Планируя испытания на месте на четвертый квартал 2020 года, Airbus демонстрирует свою способность ускорять традиционные исследовательские циклы в режиме реального времени, чтобы разрабатывать и выводить на рынок изменяющее правила игры комплексное решение безопасности на убедительные масштабы и скорость, тем самым способствуя постоянному улучшению безопасности в авиатранспортной экосистеме, одновременно повышая операционную эффективность и улучшая качество обслуживания пассажиров.

Как сообщало издание "Комментарии", первые полеты аэротакси CityAirbus начнутся в 2021 году


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Источник: https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/05/airbus-and-koniku-inc-embark-on-disruptive-biotechnology-solutions-for-aviation-security-operations.html
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