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В Австралии представили инновационный военный беспилотник

Новый беспилотник сможет принимать участие в боевых действиях и имеет дальность полета 3700 километров

сегодня, 15:58
Автор:

• Зинченко Павел

В Австралии представили инновационный военный беспилотник

Австралийский военный беспилотник Loyal Wingman, который использует технологию искусственного интеллекта для нацеливания на врагов, был представлен широкой публике. Ожидается, что он поступит в массовое производство в течение следующих пяти лет, но первые испытания начнутся в этом году.

Разработанный Королевскими Австралийскими ВВС (RAAF) и американским производителем Boeing, беспилотник Loyal Wingman имеет дальность полета 3700 километров и, как ожидается, в конечном итоге присоединится в рамках боевых операций к пилотируемым самолетам, таким как Joint Strike Fighters.

Рабочий прототип Loyal Wingman, представленный сегодня, теперь начнет наземные и летные испытания во второй половине этого года. Федеральное правительство выделило 40 миллионов долларов на этот секретный проект. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон приветствовал разработку самолета как "поистине исторический момент для нашей страны и для австралийских оборонных инноваций". Главный маршал авиации Мел Хупфельд заявил, что развертывание первого самолета стало важной вехой в проекте Boeing Loyal Wingman.

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RAAF планирует купить три беспилотника, которые Boeing называет Системой объединения сил авиации (ATS), в рамках Программы перспективного развития Loyal Wingman. ATS использует искусственный интеллект для дополнения и расширения миссий, выполняемых традиционными боевыми самолетами. Массовое производство беспилотного реактивного истребителя, вероятно, начнется к середине десятилетия.

Как сообщало издание "Комментарии", Boeing повторит попытку запуска беспилотного космического парома.


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Источник: https://www.abc.net.au/news/2020-05-05/ai-attack-drone-australian-designed-prototype/12215612
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