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Facebook будет проверять слишком популярные посты

Facebook будет требовать идентификатор личности у пользователей, чьи посты стали вирусными

29 мая 2020, 16:39
Автор:

Зинченко Павел

Facebook будет проверять слишком популярные посты

Компания Facebook объявила, что расширит свои требования по проверке личности на вирусные личные учетные записи, чтобы помешать распространение дезинформации.

Как сообщили представители социальной сети, для этого необходимо, чтобы "высокодоступные" профили, чьи посты быстро становятся вирусными, проходили проверку путем предоставления формы удостоверения личности, в случае, если они демонстрируют "недостоверное" поведения.

Facebook заявил, что будет надежно хранить информацию, и она не будет распространяться на платформе пользователя. При этом компания отметила, что по соображениям безопасности она не станет разглашать критерии, по которым будет определяться "недостоверное поведение", но заявляет, что они будут основываться на "шаблонах".

"Мы проверим личность людей, у которых есть характер недостоверного поведения в Facebook и чьи сообщения начинают быстро распространяться в США. Мы хотим, чтобы люди были уверены, что они знают, кто стоит за контентом, который они видят в Facebook, и это особенно важно, когда речь идет о контенте, который достигает многих людей", - говорится в сообщении, которое было размещено в блоге компании.

Facebook добавил, что если пользователь не сможет подтвердить свой профиль или предоставит идентификатор, который не совпадает с именем в учетной записи, это приведет к ограничению доступа к учетной записи.

Как сообщало издание "Комментарии", президент США подписал закон о социальных сетях.


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Источник: https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/05/facebook-to-verify-identities-of-suspiciously-popular-accounts/
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