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Спецслужбы Израиля предотвратили грандиозную кибератаку на свою страну

Целью преступников была система водоснабжения Израиля, что могло нанести вред многим гражданам

29 мая 2020, 18:13
Автор:

Зинченко Павел

Спецслужбы Израиля предотвратили грандиозную кибератаку на свою страну

Руководство израильской службы по кибербезопасности заявило, что страна избежала крупной кибератаки на свои системы водоснабжения. Специалисты обратили внимание, что это была первая в истории кибератака, целью которой было повлиять на реальную повседневную жизнь.

Израиль успешно предотвратил крупную кибератаку, целью которой была система водоснабжения страны. По мнению экспертов, за организацией атаки стоял один из главных врагов Израиля - Иран.

В специальном видеообращении к CyberechLive Asia, цифровой международной конференции по кибернетике, глава кибер-отдела Игаль Унна заявил, что это нападение являлось "синхронизированной и организованной" попыткой подорвать ключевую национальную инфраструктуру. "Если бы плохие парни преуспели в своих намерениях, мы сейчас столкнулись бы, не успев победить коронавирус, с очень большим ущербом для гражданского населения и нехваткой воды. А может и чем-то худшим, чем это", - добавил он.

По словам Унны, если бы Национальное кибер-директорат Израиля не обнаружил эту атаку в режиме реального времени, химические вещества могли бы быть смешаны с источником воды в стране в неправильных пропорциях, что привело бы к "вредным и катастрофическим" последствиям.

Унна также заявил, что попытка нападения на израильские системы водоснабжения была первым в истории случаем, когда главной целью было "нанести ущерб реальной жизни, а не сектору ИТ или личным данным".

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания подключит компьютер к мозгу человека.


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Источник: https://www.dw.com/en/israel-thwarted-attack-on-water-systems-cyber-chief/a-53596796
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