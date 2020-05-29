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Главная Новости IT технологии Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах
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Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах

«Умные» телевизоры Samsung будут способствовать здоровому образу жизни пользователей

29 мая 2020, 20:10
Автор:

Антон Корнилов

Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах

Всемирно известная технологическая компания Samsung представила свою платформу здоровью для "умных" телевизоров 2020 года. Теперь клиенты получат еще один инструмент для домашних тренировок, оздоровления и хорошего самочувствия. Об этом сообщили в технологическом издании Engadget.

Владельцы телевизоров Samsung получат бесплатный доступ к занятиям в шести фитнес-приложениях, среди которых Calm, Echelon, Barre3, Fitplan, Obe Fitness и Jillian Michaels Fitness App.

В этих приложениях доступно более 5000 часов бесплатного контента и 250 видео с инструкциями для поддержания здорового образа жизни. Помимо записи тренировок, на платформе здоровья от Samsung можно также найти руководства по медитации и концентрации.

В свой профиль здоровья каждый пользователь сможем войти путем синхронизации с другими устройствами Samsung. Например, телефоном, планшетом, фитнес-браслетом или умными часами.

Как сообщал портал "Комментарии", Samsung рассказала подробности о своих новых дебетовых картах Samsung Money для Samsung Pay. Компания планирует представить их уже летом 2020 года.


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Источник: https://www.engadget.com/samsung-health-2020-smart-tv-120529176.html
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