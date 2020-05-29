Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9381.34
ETH/USD
219.26
LTC/USD
44.41
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.38
Всемирно известная технологическая компания Samsung представила
свою платформу здоровью для "умных" телевизоров 2020 года. Теперь клиенты
получат еще один инструмент для домашних тренировок, оздоровления и хорошего
самочувствия. Об этом сообщили в технологическом издании Engadget.
Владельцы телевизоров Samsung получат бесплатный доступ к
занятиям в шести фитнес-приложениях, среди которых Calm, Echelon, Barre3,
Fitplan, Obe Fitness и Jillian Michaels Fitness App.
В этих приложениях доступно более 5000 часов бесплатного
контента и 250 видео с инструкциями для поддержания здорового образа жизни.
Помимо записи тренировок, на платформе здоровья от Samsung можно
также найти руководства по медитации и концентрации.
В свой профиль здоровья каждый пользователь сможем войти
путем синхронизации с другими устройствами Samsung. Например, телефоном, планшетом, фитнес-браслетом или
умными часами.
Как сообщал портал "Комментарии", Samsung рассказала
подробности о своих новых дебетовых картах Samsung Money для Samsung Pay. Компания планирует
представить их уже летом 2020 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости