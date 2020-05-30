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Компания Google поможет соблюдать дистанцию после карантина

Инструмент социального дистанционирования Sodar приучит людей к постоянному соблюдению расстояния

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел

Компания Google поможет соблюдать дистанцию после карантина

Компания Google создала очередной инструмент дополненной реальности. Он предназначен для того, чтобы помочь пользователям соблюдать правила социального дистанционирования надлежащим образом. Об этом инструменте компания сообщила на свой странице в Twitter. 

Этот экспериментальный проект носит название Sodar. Он создает кольцо радиусом в два метра вокруг пользователя с помощью экрана телефона. Миссия приложения - дать пользователю возможность визуализировать, насколько далеко он находится от ближайших людей, и приспособиться к новым привычкам, когда карантинные меры начнут ослабевать.

Sodar - это не отдельное приложение, поэтому нет необходимости специально устанавливать его для работы. Чтобы начать его использовать, достаточно просто посетить его веб-сайт. Но следует отметить, что он совместим только с Chrome на устройствах Android, а на некоторых устройствах Android приложение не работает.

Впрочем, если пользователь когда-либо уже использовал приложения Google AR (к примеру, животных с дополненной реальностью) на своем устройстве, то его смартфон, скорее всего, способен отображать виртуальный новый индикатор социальной дистанции.

Как сообщало издание "Комментарии", Google выплатит всем сотрудникам, работающим удаленно, по 1000 долларов.


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Источник: https://www.engadget.com/googles-sodar-social-distancing-035839116.html
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