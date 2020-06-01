Искусственный интеллект заменит сотрудников Microsoft

Компания Microsoft собирается заменить десятки контрактных журналистов на своем веб-сайте MSN и использовать автоматизированные системы для отбора новостей, сообщают СМИ США и Великобритании. В настоящее время журналисты готовят репортажи из новостных организаций и выбирают заголовки и фотографии для сайта MSN. Источники сообщили, что теперь эти задачи будет выполнять искусственный интеллект

Американский технологический гигант сообщил в своем заявлении: "Как и все компании, мы оцениваем наш бизнес на регулярной основе. Это может привести к увеличению инвестиций в некоторых местах и, время от времени, перераспределению в других. Эти решения не являются результатом текущей пандемии".



Microsoft, как и некоторые другие технологические компании, платит новостным организациям за использование их контента на своем веб-сайте. Но журналисты решают, какие новости показывать и как они будут поданы. Издание Seattle Times сообщает, что около 50 продюсеров контрактных новостей потеряют работу в конце июня, но команда журналистов, работающих полный рабочий день, останется.

Некоторые уволенные журналисты предупреждают, что искусственный интеллект, возможно, не полностью знаком со строгими редакционными правилами и может в конечном итоге выставить неуместные истории.

Microsoft - одна из многих технологических компаний, экспериментирующих с формами так называемой робототехники, чтобы сократить расходы. Google также инвестирует в проекты, чтобы понять, как это может работать.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft анонсировала создание суперкомпьютера.



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