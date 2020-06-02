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Apple вынуждена закрыть свои магазины из-за гражданских волнений

Розничные магазины технологических гигантов стали жертвами мародеров

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел

Apple вынуждена закрыть свои магазины из-за гражданских волнений

Через несколько недель после открытия некоторых своих розничных магазинов в США, которые были закрыты с марта из-за пандемии коронавируса, Apple закрыла большинство из них после того, как они стали жертвами мародеров. Портал 9to5Mac сообщает, что большинство магазинов были закрыты до воскресенья, но некоторые будут закрыты и в понедельник.

"Учитывая необходимость заботиться о здоровье и безопасности наших сотрудников, мы приняли решение оставить ряд наших магазинов в США закрытыми", - сообщили в компании.

Протесты, требующие наказать виновных в смерти Джорджа Флойда, в некоторых местах привели к случаям мародерства, уничтожению многочисленных розничных магазинов и краже их имущества. Эта проблема коснулась и Apple. 9to5Mac сообщает, что магазин компании Uptown в Миннеаполисе был разграблен, что вынудило Apple закрыть его. На сайте Apple говорится, что этот магазин будет закрыт как минимум до 6 июня.

Магазин Apple в торговом центре Grove в Лос-Анджелесе также подвергся нападению, и портал CNBC сообщил, что магазины в Бруклине и Вашингтоне, округ Колумбия, также были разграблены. Все эти магазины будут закрыты по крайней мере до 6 или 7 июня, согласно информации на веб-сайте Apple.

Как сообщало издание "Комментарии", голосовой помощник Apple получит поддержку AI-стартапов.


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Источник: https://mashable.com/article/apple-closing-stores-protests/
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