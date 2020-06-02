Популярный мессенджер оказался под угрозой взлома

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой хакеры могут получить доступ к их учетным записям. Как сообщает издание Forbes, кража профилей стала возможной благодаря привязке к телефону и использованию мессенджером проверки через SMS.

Все дело в том, что для входа на новое устройство пользователи WhatsApp должны ввести специальный код, который присылается с помощью SMS. Хакеры пользуются этим.

Код, который поступил на телефон жертвы, нужно написать в собственном WhatsApp. Если человек отправляет данные из SMS, злоумышленники получают доступ к его учетной записи. Кроме того, некоторые из них начали создавать учетные записи, с помощью которых выдавали себя за представителей WhatsApp. Они утверждали, что человеку необходимо отправить данные, чтобы войти в учетную запись именно через личные сообщения. В свою очередь, представители WhatsApp напомнили, что мессенджер не просит пользователей отправлять кому-либо личную информацию или коды подтверждения.

В конце апреля WhatsApp представил новую функцию. Компания решила увеличить максимальное количество участников групповых звонков с четырех до восьми. Эта мера была принята в связи с тем, что в условиях пандемии, общение через мессенджер стало крайне популярным.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook отказался от размещение рекламы на WhatsApp.

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