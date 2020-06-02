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Бета-версия обновленной Android оказалась в свободном доступе

Владельцы смартфонов Pixel 4 поделились информацией о бета-версии Android 11

сегодня, 16:50
Автор:

Зинченко Павел

Бета-версия обновленной Android оказалась в свободном доступе

Некоторые владельцы смартфонов Google Pixel уже получили бета-версию Android 11, что дает еще больше информации о новой версии Android. В своем твите Мишал Рахман из XDA Developers сказал, что два пользователя Pixel 4 XL сообщили, что получили обновление, раскрыв новые подробности о функциях Android 11.

Бета-версия ПО демонстрирует ряд функций, которые разрабатываются для Android 11. Для разработчиков появилась новая возможность перемещать элементы управления мультимедиа своего приложения из панели уведомлений в меню "Быстрые настройки", освобождая место для других уведомлений. Параметры воспроизведения отображаются слева от свернутого меню, и портал 9to5Google отмечает, что оно открывается в верхней части экрана, когда меню полностью открывается.

Pixel Launcher также было обновлено как часть бета-версии, что позволяет программному обеспечению Google автоматически заполнять нижний ряд главного экрана Pixel предложениями приложений. Эти предложения ранее находились в верхней части окна приложения, но теперь пользователь может разместить их прямо на главном экране. Значки приложений, как правило, немного подтягиваются, благодаря трем новым формам значков, которые можно настраивать.

Google планировал анонсировать бета-версию Android 11 3 июня, но решил отложить запуск из-за протестных акций. Новая дата анонса еще не назначена, поэтому неясно, когда эта бета-версия программного обеспечения может стать более доступной.

Как сообщало издание "Комментарии", Google намеревается переименовать Android TV.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/6/2/21277850/android-11-beta-arrives-early-playback-controls-quick-settings-power-button-menu-app-suggestions
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