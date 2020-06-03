У Google требуют заплатить баснословную сумму

Компании Google предъявляют иск в США в связи с обвинением, что техногигант незаконно нарушает конфиденциальность пользователей, отслеживая людей, даже когда они использую свои гаджеты в "частном режиме".

Групповой иск требует от Google и материнской компании Alphabet не менее 5 млрд долларов компенсации. Многие интернет-пользователи предполагают, что их история поиска отслеживается при просмотре в приватном режиме, но Google говорит, что это не так. Поисковая система отрицает, что это незаконно, и заявляет, что она заранее сообщает о данных, которые она собирает в этом режиме

Предполагаемый групповой иск, вероятно, включает в себя "миллионы" пользователей Google, которые с 1 июня 2016 года просматривали Интернет в частном режиме. Об этом сообщила юридическая фирма Boies Schiller Flexner, которая подала иск в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Режим инкогнито в браузере Google Chrome дает пользователям возможность поиска в Интернете без сохранения их активности в браузере или на устройстве. Но посещаемые сайты могут использовать такие инструменты, как Google Analytics, для отслеживания использования. В жалобе говорится, что Google "не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном".

Как сообщало издание "Комментарии", Google відкладає презентацію Android 11 на тлі протестів у США.

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