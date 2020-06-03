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В руководстве Twitter произошли серьезные изменения

Бывший финансовый директор Google получил должность в руководстве компании

сегодня, 14:02
Автор:

Зинченко Павел

В руководстве Twitter произошли серьезные изменения

Компания Twitter во вторник назначила бывшего финансового директора Google Патрика Пичетта своим новым председателем совета директоров. 

Пичетт вступает в должность после вступления в совет директоров Twitter в 2017 году. Ранее он занимал должность финансового директора Google с 2008 по 2015 год.

"Учитывая силу и глубину управленческой команды и правления Twitter, мы считаем, что сейчас самое время развивать нашу структуру управления в соответствии с лучшими практиками", - заявил Пичетт в своем обращении.

Пичетт занимает эту должность после Омида Кордестани, который также ранее занимал руководящую должность в Google. Кордестани является исполнительным председателем Twitter с октября 2015 года. Представитель компании сообщил, что Кордестани останется в совете директоров Twitter.

"Я стал свидетелем значительных изменений, которые Twitter совершил для укрепления и стабилизации своей структуры лидерства ради обеспечения долгосрочного устойчивого роста. Я считаю, что теперь смогу отказаться от активной роли исполнительного председателя", - сообщил Кордестани в своем заявлении.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Twitter смогут контролировать чужие комментарии.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/06/02/twitter-names-ex-google-cfo-patrick-pichette-as-new-board-chairman.html
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