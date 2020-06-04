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Британское информационное агентство представит собственного голосового помощника

В бета-тестировании голосового помощника BBC примет участие около 10 миллионов человек

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел

Британское информационное агентство представит собственного голосового помощника

Еще в августе 2019 года информационное агентство BBC сообщило о том, что оно разрабатывает голосовой помощник по имени Beeb, который может взаимодействовать с людьми и имеет свой набор услуг радио и телевидения.

Десять месяцев спустя ВВС выпускает свою первую живую версию голосового помощника в форме бета-версии для избранной группы ранних пользователей: британских участников программы Windows Insider, группы бета-тестирования, поиска ошибок и другие. Это более 10 миллионов пользователей по всему миру.

По словам Грейс Босвуд, исполнительного директора BBC Design and Engineering, идея ограниченного выпуска заключается в том, чтобы заставить инсайдеров опробовать различные функции и провести стресс-тестирование Beeb в ранней бета-версии. Это даст BBC множество данных об использовании, которые помогут агентству продолжить обучение Beeb в преддверии более широкого выпуска, дата которого остается неизвестна.

Следует уточнить, что BBC не является самостоятельным автором этой разработки, а действует совместно с Microsoft, продолжая дорабатывать техническую базу голосового помощника. Ожидается, что этот проект будет весьма полезным как для простых пользователей, так и для тех людей, которые работают в профессиональном информационном пространстве.

Как сообщало издание "Комментарии", голосовой помощник Apple получит поддержку AI-стартапов.


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Источник: https://techcrunch.com/2020/06/02/bbc-releases-first-beta-of-its-beeb-voice-assistant-to-uk-windows-insider-members/#:~:text=Back%20in%20August%202019%2C%20the,accents%20you%20find%20across%20the
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