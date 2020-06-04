Магазин приложений Google Play избавился от антикитайской программы

Компания Google отключила сервис Android, который позволял людям удалять приложения, сделанные в Китае. В течение первых десяти дней после запуска программа "Удаление приложений из Китая" была загружена более миллиона раз. Она оказалась особенно популярной в Индии, где напряженность в отношениях с Китаем является высокой из-за спорной границы в Гималаях.

Программное обеспечение было разработано индийской фирмой One Touch AppLabs. На своем веб-сайте фирма сообщила: "Дорогие друзья, Google удалил программу "Удалить приложения из Китая" из магазина Google Play. Спасибо за вашу поддержку в последние две недели".

В приложении выделен популярный социальный медиа-сайт TikTok, принадлежащий пекинской компании Bytedance. Также было выделено приложение для видеоконференций Zoom, основанное в Калифорнии, но созданный предпринимателем из Китая. Однако праграмма не смогла обнаружить приложения, предварительно установленные на смартфонах китайского производства.

Среди других приложений, которые которые выделила программа, были: ShareIt, который позволяет людям передавать файлы, включая фотографии, видео и музыку; CamScanner, который позволяет пользователям использовать свои телефоны для сканирования изображений и превращать их в документы PDF; UC browser, китайский веб-браузер, принадлежащий Alibaba.

Критики заявили, что этот сервис разжигает антикитайские настроения, которые уже усиливались после появления Covid-19 в городе Ухань. Разработчики Beluga Whale, интернет-сообщества китайских производителей приложений, призвали других сообщить о приложении в Google, назвав его "формой нарушения рынка". После этого антикитайское приложение было удалено из Google Play.

Как сообщало издание "Комментарии", у Google требуют заплатить баснословную сумму.

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