Руководитель Samsung оказался под угрозой ареста

Обвинители Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Group Джея Ли, о чем было заявлено сегодня. Причиной такого решения являются результаты расследования относительно предполагаемого мошенничества и нарушения Закона Южной Кореи о рынках капитала во время слияния Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году.

Это создает новые проблемы для Ли, который, в случае ареста, может вернуться в тюрьму чуть более чем через два года после освобождения из-под стражи в феврале 2018 года.

Ли уже предстал перед судом по обвинению во взяточничестве, направленном на то, чтобы заручиться поддержкой преуспевающего предпринимателя Ли Кун Хи. В этом деле была замешана и бывший президент страны Пак Кын Хе. Ли провел год в заключении, пока дело о взяточничестве не было приостановлено в 2018 году.

Прокуратура также заявила, что добивалась ареста Ли по подозрению в манипулировании ценами на акции и нарушениях правил аудита, кроме прочих преступлений. Центральный суд Сеула рассмотрит ходатайство обвинения 8 июня, говорится в заявлении.



В свою очередь, адвокаты Ли выразили "глубокое сожаление" по поводу решения обвинения, добавив, что их клиент полностью сотрудничал со следствием, пока Samsung переживала кризис управления.



Как сообщало издание "Комментарии", Samsung рассказала подробности о своих дебетовых картах.

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