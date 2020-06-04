Популярная выставка электроники пройдет в обычном режиме

Группа предпринимателей, стоящая за организацией и проведением выставки бытовой электроники CES, планирует провести ее в Лас-Вегасе в январе следующего года. Это произойдет несмотря на опасения, что пандемия коронавируса все еще может представлять угрозу. Ассоциация потребительских технологий (CTA) объявила, что намерена предоставить экспонентам возможность продемонстрировать свою продукцию "как в Лас-Вегасе, так и в цифровом формате".

Ставки высоки для CES. Это один из самых крупных конгрессов, проводимых каждый год в Лас-Вегасе. Он отвечает за привлечение в город огромного количества посетителей. В прошлом году гостями мероприятия были около 175 000 человек. Конференц-центр Лас-Вегаса, основное место проведения мероприятия, планирует завершить расширение как раз к выставке следующего года. И хотя CES - это прежде всего событие, на котором анонсируются новые телевизоры, автомобили и другие гаджеты, оно также остается важным местом встреч между розничными продавцами, производителями и руководством компаний.

CTA обещает новую политику здравоохранения для шоу. Группа намерена "регулярно чистить и дезинфицировать помещения" и предлагать "станции дезинфекции". Она также планирует расширить проходы и места для увеличения расстояния, ограничить "точки соприкосновения" с помощью таких технологий, как мобильные платежи, и предоставлять медицинские услуги на месте. CTA говорит, что изучит температурные сканеры и планирует привлечь "лучшие практики", такие как ношение маски.

Другие компании начали отменять крупные конференции, происходящие в конце 2020 года, из-за опасений, что пандемия все еще будет представлять угрозу. Blizzard отменила ноябрьскую BlizzCon, а Microsoft объявила, что будет проводить только цифровые мероприятия до июля 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", выставка EA Play 2020 стартует онлайн 11 июня.

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