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Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты

Предвыборные штабы Байдена и Трампа были атакованы хакерами из Ирана и Китая

сегодня, 11:03
Автор:

Зинченко Павел
Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты

Хакеры, которые возможно поддерживаются Китаем, атаковали компьютеры сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель службы безопасности Google. Тот же чиновник сказал, что иранские хакеры недавно атаковали имейлы, принадлежащие предвыборному штабу президента-республиканца Дональда Трампа.

Объявление, сделанное в Twitter руководителем группы анализа угроз Google Шейном Хантли, является последним указанием на то, что цифровой шпионаж обычно направлен на ведущих политиков. Хантли сказал, что ни в одной из этих кампаний "не было никаких признаков компромисса". Попытки иранцев взломать электронные письма должностных лиц кампании Трампа были задокументированы ранее.

Google отказался предоставлять подробности, помимо твитов Хантли, но необычно публичная атрибуция свидетельствует о том, насколько чувствительны американцы к цифровому шпионажу, направленному на политические кампании.

Взломы для вмешательства в выборы стали проблемой для правительств, особенно после того, как американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия провела хакерскую и пропагандистскую операцию, чтобы сорвать американский демократический процесс в 2016 году.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet.


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Источник: https://www.straitstimes.com/world/united-states/chinese-and-iranian-hackers-targeted-biden-and-trump-campaigns-google-says
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