Билл Гейтс отреагировал на теории о чипировании людей

Во время встречи с журналистами миллиардер-филантроп Билл Гейтс опроверг необоснованные теории о том, что он стоит за заговором с целью использования вакцин для имплантации микрочипов в людей.

"Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Эти слухи почти трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - заявил Гейтс.

В течение многих лет Гейтс говорил об опасностях пандемий и призывал мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа в конце 2016 года, предпринять более решительные шаги, чтобы быть готовыми к ним.

Теперь, ссылаясь на обязательство Фонда Билла и Мелинды Гейтс о выделении 300 миллионов долларов США на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины, некоторые правые группы и эксперты начали распространять в январе дезинформацию о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием вируса и хочет получить прибыль. от него.

Связанные с коронавирусом теории заговора о Гейтсе взорвали социальные сети и телевидение: они упоминались 1,2 миллиона раз с февраля по апрель, сообщила изданию The New York Times медиа-разведывательная компания Zignal Labs.

В опросе, проведенном в конце мая Yahoo News и YouGov, 28% американцев заявили, что считают теорию заговора правдоподобной. Когда Гейтса спросили об опросе, он сказал, что это "немного волнует", но что это не помешало правительствам и другим группам по всему миру финансировать усилия по разработке вакцины против COVID-19.

Как сообщало издание "Комментарии", Билл Гейтс купил особняк в Калифорнии за рекордную сумму.

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