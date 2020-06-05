Илон Маск жестко раскритиковал монополию крупного техногиганта

Илон Маск закончил свою короткую передышку от Twitter в четверг, когда он зашел на свой аккаунт, чтобы высказать свое мнение об Amazon.

Маск, который сообщил, что некоторое время будет "вне Twitter", вернулся на платформу социальных сетей и в основном отвечал на сообщения о недавнем успешном запуске первого пилотируемого космического корабля SpaceX. Но, когда дело дошло до опыта одного человека относительно Amazon, Маск раскритиковал гиганта электронной коммерции.

Маск выразил свое недовольство Amazon после того, как писатель и бывший репортер New York Times Алекс Беренсон сказал, что техногигант отказался выставлять книгу, которую он написал, и в которой содержалась критическая информация о национальных усилиях, направленных на замедление распространения коронавируса. Беренсон запостил в Twitter скриншот с уведомлением Amazon о том, что его книга не соответствует руководящим принципам компании по публикации.

Маск отреагировал и вскоре отправил свои мысли генеральному директору Amazon Джеффу Безосу. "Это безумие @JeffBezos! Время разбить Amazon. Монополии не правы!", - написал в Twitter Маск.

Позже Amazon заявил, что книга Беренсона была удалена по ошибке и неполадка была устранена. При этом у компании не было никаких комментариев о призыве Маск к распаду Amazon.



Маск также вступил в конфронтацию с округом Аламеда, когда в начале этого месяца он вновь открыл завод Tesla во Фремонте, не получив одобрения со стороны чиновников здравоохранения округа. Вскоре компания достигла соглашения с округом, чтобы сохранить завод открытым, но в соответствии с оперативными рекомендациями округа.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon развернет сеть собственных солнечных электростанций.



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