Австралия оштрафовала Sony на 2,4 млрд долларов

Язык
BTC/USD
9743.38
ETH/USD
242.82
LTC/USD
47.49
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.39
Антон Корнилов
Австралийский суд оштрафовал европейское подразделение
японской технологической компании Sony, которое отвечает за работу сервисов PlayStation в
Австралии, за нарушение местного закона о правах потребителей в мае 2019 года.
Об этом сообщили в игровом издании DTF.
Компания Sony отказала некоторым покупателям в возврате средств, после
чего началось судебное разбирательство в Австралии. По правилам игрового
онлайн-магазина PlayStation Store,
возврат средств невозможен после загрузки пользователем игры или в случае, если
прошли 14 дней с момента покупки. Однако такое правило не соответствует законам
Австралии.
Президент Австралийской комиссии по конкуренции и защите
прав потребителей Род Симс заявил, что покупатели онлайн-контента в Австралии
обладают теми же правами, которыми и все остальные покупатели в реальном мире.
Он также напомнил, что в Австралии нет сроков на право возврата, а потребители не
лишаются прав даже после загрузки контента.
Как сообщал портал "Комментарии", Xbox выпустила
лимитированную консоль One X в дизайне Cyberpunk 2077.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости