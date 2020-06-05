Австралия оштрафовала Sony на 2,4 млрд долларов

Австралийский суд оштрафовал европейское подразделение японской технологической компании Sony, которое отвечает за работу сервисов PlayStation в Австралии, за нарушение местного закона о правах потребителей в мае 2019 года. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

Компания Sony отказала некоторым покупателям в возврате средств, после чего началось судебное разбирательство в Австралии. По правилам игрового онлайн-магазина PlayStation Store, возврат средств невозможен после загрузки пользователем игры или в случае, если прошли 14 дней с момента покупки. Однако такое правило не соответствует законам Австралии.

Президент Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Род Симс заявил, что покупатели онлайн-контента в Австралии обладают теми же правами, которыми и все остальные покупатели в реальном мире. Он также напомнил, что в Австралии нет сроков на право возврата, а потребители не лишаются прав даже после загрузки контента.

Как сообщал портал "Комментарии", Xbox выпустила лимитированную консоль One X в дизайне Cyberpunk 2077.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!