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Главная Новости IT технологии Австралия оштрафовала Sony на 2,4 млрд долларов
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Австралия оштрафовала Sony на 2,4 млрд долларов

Sony нарушила права потребителей в Австралии

сегодня, 20:03
Автор:

Антон Корнилов
Австралия оштрафовала Sony на 2,4 млрд долларов

Австралийский суд оштрафовал европейское подразделение японской технологической компании Sony, которое отвечает за работу сервисов PlayStation в Австралии, за нарушение местного закона о правах потребителей в мае 2019 года. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

Компания Sony отказала некоторым покупателям в возврате средств, после чего началось судебное разбирательство в Австралии. По правилам игрового онлайн-магазина PlayStation Store, возврат средств невозможен после загрузки пользователем игры или в случае, если прошли 14 дней с момента покупки. Однако такое правило не соответствует законам Австралии.

Президент Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Род Симс заявил, что покупатели онлайн-контента в Австралии обладают теми же правами, которыми и все остальные покупатели в реальном мире. Он также напомнил, что в Австралии нет сроков на право возврата, а потребители не лишаются прав даже после загрузки контента.

Как сообщал портал "Комментарии", Xbox выпустила лимитированную консоль One X в дизайне Cyberpunk 2077.


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Источник: https://dtf.ru/gameindustry/143798-avstraliyskiy-sud-oshtrafoval-sony-na-2-4-milliona-dollarov-za-narushenie-zakona-o-pravah-potrebiteley
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