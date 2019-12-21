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В поддержку коренных американцев: Лана Дель Рей записывает аудиокнигу

Послушать ее можно будет в начале января

сегодня, 11:50
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях 34-летняя американская певица Лана Дель Рей порадовала своих подписчиков в Instagram заявлением о новом творении, которое выйдет совсем скоро, 4 января. Однако, новая работа артистки - не музыкальный альбом, а аудиокнига. 

Известно, что аудиокнига будет стоить всего один доллар, а половина вырученных средств Лана направит в организации, которые занимаются поддержкой коренного населения Америки. Так певица хочет выразить свою любовь к родине и уважение к ее истории.

Название аудиокниги пока не раскрывается, но уже известно, что ее выход совпадет с публикацией поэтического сборника Дель Рей "Violet Bent Backwards Over the Grass". Скорее, всего в ней прозвучат записи стихотворений Ланы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские поп-дивы 32-летняя Настя Каменских и 35-летняя Оля Полякова стали судьями 10-го сезона музыкального проекта "Х-фактор". Так, в одном из прямых эфиров артистки удивили своих поклонников страстным поцелуем. Стоит отметить, что Каменских и Полякова появились в эфире в страстных нарядах красного цвета. 


Источник: https://www.instagram.com/tv/B6RioLjJl4P/?utm_source=ig_embed
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