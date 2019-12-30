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Ученые определили лучший возраст для отцовства

Назван идеальный возраст для того, чтобы заводить ребенка

30 декабря 2019, 13:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

В каждой семье рано или поздно наступает момент, когда пора подумать о пополнении в семьи. Многие родители пытаются тщательно все спланировать, включая и свой возраст. Ученые провели множество исследований и определили возраст, который оптимален для женщин и мужчин, чтобы зачать первенца. 

Специалисты выяснили, что для женщин самым оптимальным возрастом для рождения первого ребенка считается 20-27 лет. Но учитывая то, что современная медицина шагнула далеко вперед, теперь мамой можно стать и в более старшем возрасте – 35-40 лет.

Недавно британские ученые определили и оптимальный возраст для мужчины. Оказывается, что представители сильного пола полностью готовы к отцовству в 30-40 лет, именно в таком возрасте они готовы взять на себя полную ответственность за семью, так как в социальном плане достигли определенного уровня и физические показатели их здоровья остаются в норме.

При этом, специалисты не советуют парам долго затягивать с пополнением в семье, ведь после 40-летнего возраста появляются определенные трудности и риски с зачатием малыша. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой идеальный возраст для вступления в брак.

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Источник: https://zdorove.clutch.ua/uk/43161-uchenye-nazvali-luchshiy-vozrast-dlya-otcovstva
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